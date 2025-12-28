Chiesa di Santa Maria Maggiore vandalizzata Demarchi | Un atto contro il Cristianesimo

La chiesa di Santa Maria Maggiore è stata nuovamente vandalizzata, suscitando preoccupazione tra la comunità. L’imbrattamento della notte scorsa rappresenta un gesto che colpisce un simbolo storico e religioso di grande rilievo, legato anche ai importanti eventi del Concilio di Trento. Demarchi commenta come questo atto costituisca un’offesa non solo al patrimonio artistico, ma anche ai valori del cristianesimo e della nostra città.

"Ennesimo sfregio alla città e a un simbolo importante per il cristianesimo. L'imbrattamento accaduto la notte scorsa sulla chiesa di Santa Maria Maggiore, un edificio con un importante valore storico e religioso, ricordiamo la sua centralità durante i lavori del Concilio di Trento, è l'ennesimo.

Vandalizzata la chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento - La forze dell'ordine sono al lavoro per individuare i responsabili dei vandalismi che, la notte scorsa, hanno interessato la chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento, edificio tra i più rilevanti dal p ... msn.com

"Uno sfregio che indigna la città". Vandali imbrattano nella notte la chiesa di Santa Maria Maggiore: tantissime scritte realizzate con la vernice - Un gesto vergognoso, deprecabile, che ha fatto provocato sconcerto e indignazione tra tutti i residenti della zona, ma non solo: la scorsa notte alcuni vandali hanno imbrattato la chiesa di Sa ... ildolomiti.it

