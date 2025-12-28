Chiesa di Santa Maria Maggiore vandalizzata Demarchi | Un atto contro il Cristianesimo

La chiesa di Santa Maria Maggiore, simbolo storico e religioso della città, è stata nuovamente vandalizzata. L’imbrattamento avvenuto nella notte rappresenta un atto che colpisce un patrimonio di valore culturale e spirituale, ricordando la sua importanza anche durante il Concilio di Trento. Demarchi condanna questo episodio come un attacco al Cristianesimo e alla memoria collettiva.

"Ennesimo sfregio alla città e a un simbolo importante per il cristianesimo. L'imbrattamento accaduto la notte scorsa sulla chiesa di Santa Maria Maggiore, un edificio con un importante valore storico e religioso, ricordiamo la sua centralità durante i lavori del Concilio di Trento, è l'ennesimo. Vandalizzata la chiesa di Santa Maria Maggiore. Il sindaco: "Sfregio alla città" - Diverse scritte, con vernice nera e blu, sono apparse sui muri laterali della chiesa di Santa Maria Maggiore, a Trento, nella notte fra il 26 e il 27 dicembre.

"Uno sfregio che indigna la città". Vandali imbrattano nella notte la chiesa di Santa Maria Maggiore: tantissime scritte realizzate con la vernice - Un gesto vergognoso, deprecabile, che ha fatto provocato sconcerto e indignazione tra tutti i residenti della zona, ma non solo: la scorsa notte alcuni vandali hanno imbrattato la chiesa di Sa ... ildolomiti.it

Vandalizzata la chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento - La forze dell'ordine sono al lavoro per individuare i responsabili dei vandalismi che, la notte scorsa, hanno interessato la chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento, edificio tra i più rilevanti dal p ... msn.com

