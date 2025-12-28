Chiede aiuto e poi sparisce nel nulla poco fa la notizia shock sull’escursionista scomparsa

Recentemente, è emersa la notizia di un’escursionista scomparsa nelle Dolomiti, suscitando preoccupazione e attenzione. Il caso, ancora senza soluzione, coinvolge i soccorritori e le autorità nella ricerca di risposte. La vicenda evidenzia la complessità delle operazioni di soccorso in ambienti montani e l’importanza di mantenere alta la cautela durante le escursioni. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa misteriosa scomparsa.

Il caso della misteriosa scomparsa sulle Dolomiti rappresenta un enigma che tiene con il fiato sospeso i soccorritori e l’opinione pubblica. Tutto ha avuto inizio il 27 dicembre 2025, quando una richiesta di soccorso è giunta alla centrale del 118 da parte di una donna che sosteneva di trovarsi in grave difficoltà. La segnalazione è arrivata tramite un tablet, un dettaglio che ha reso fin da subito complicate le operazioni di localizzazione e comunicazione diretta. La donna ha riferito di essere scivolata nei pressi della croce del Framont e di aver riportato ferite tali da impedirle ogni movimento autonomo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

