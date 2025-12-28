Chiede aiuto e poi scompare sulle Dolomiti sul posto operatori ed elicotteri | Ma potrebbe essere uno scherzo

Un escursionista ha richiesto aiuto il 27 dicembre dalla croce del Framont, nelle Dolomiti, e poi è scomparso nel nulla. Sul posto operano operatori e elicotteri, ma non ci sono ancora tracce di lui. La situazione resta sotto monitoraggio, mentre le ricerche continuano nella speranza di ritrovarlo sano e salvo. La dinamica lascia aperte molte ipotesi, tra cui quella di uno scherzo, ma l’incertezza rimane.

