Chiede aiuto e poi scompare sulle Dolomiti sul posto operatori ed elicotteri | Ma potrebbe essere uno scherzo
Un escursionista ha richiesto aiuto il 27 dicembre dalla croce del Framont, nelle Dolomiti, e poi è scomparso nel nulla. Sul posto operano operatori e elicotteri, ma non ci sono ancora tracce di lui. La situazione resta sotto monitoraggio, mentre le ricerche continuano nella speranza di ritrovarlo sano e salvo. La dinamica lascia aperte molte ipotesi, tra cui quella di uno scherzo, ma l’incertezza rimane.
Non ci sono tracce dell’escursionista che il 27 dicembre ha chiesto aiuto dal tablet sotto la croce del Framont. I soccorsi vagliano tutte le possibilità, anche lo scherzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
