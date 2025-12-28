Chiara Francini chi è il compagno Frederick Lundqvist

Chiara Francini e Frederick Lundqvist sono legati da circa vent'anni. La coppia ha mantenuto discrezione sulla loro relazione nel corso degli anni. Recentemente, la stessa Francini ha condiviso il desiderio di diventare mamma, aggiungendo un nuovo capitolo alla loro storia. La loro relazione rappresenta un esempio di stabilità e intimità, lontano dai riflettori mediatici.

Da 20 anni, Chiara Francini è legata sentimentalmente al compagno Frederick Lundqvist e, proprio di recente, ha anche rivelato di avere il desiderio di diventare mamma. “ Amo il suo humor nordico, somiglia molto al sarcasmo toscano – ha rivelato la Francini in un’intervista a Vanity Fair – è un uomo ironico, ma anche silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. Ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire. Tutti i giorni mi sento una principessa “. Chi è Frederick Lundqvist, compagno di Chiara Francini. Frederick Lundqvist, classe 1976, è un imprenditore originario di Lulea, capoluogo svedese della provincia settentrionale di Norrbotten. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

