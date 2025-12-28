Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si sono lasciati | per l’imprenditrice digitale spunta un nuovo amore

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono separati, confermando la fine della loro relazione secondo Gabriele Parpiglia. L’imprenditrice digitale sarebbe volata in Colombia per incontrare una nuova conoscenza. La notizia della rottura rappresenta un nuovo capitolo nella vita di Ferragni, mentre i dettagli sulla natura del suo eventuale nuovo interesse restano ancora poco chiari.

Secondo Gabriele Parpiglia la relazione è finita definitivamente. Ferragni sarebbe volata in Colombia per raggiungere un nuovo flirt Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati definitivamente. La storia, iniziata alla fine dell’estate 2024, sarebbe giunta al capolinea senza possibilità di ritorno. A rivelarlo è Gabriele Parpiglia, che parla di una rottura netta voluta . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si sono lasciati: per l’imprenditrice digitale spunta un nuovo amore Leggi anche: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati di nuovo (l’ultimatum di lei non ha funzionato) Leggi anche: Brutte notizie per Chiara Ferragni, è finita con Tronchetti Provera (di nuovo): ecco il motivo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Chiara Ferragni: il nuovo capitolo con Giovanni Tronchetti Provera; Chiara Ferragni, crisi con Tronchetti Provera”: il viaggio in Colombia da sola scatena il gossip; Il Natale amaro di Chiara Ferragni: perché Giovanni Tronchetti Provera non c’è; Chiara Ferragni, volo in solitaria per Medellín: è già crisi con Giovanni Tronchetti Provera?. Chiara Ferragni-Tronchetti Provera, amore al capolinea? Lei vola in Colombia da sola, e lui… Ultimi rumor - Che cosa sappiamo del "misterioso" viaggio in solitaria dell'imprenditrice digitale ... affaritaliani.it

Chiara Ferragni nuova relazione dopo la rottura con Tronchetti Provera: esclusiva sulle indiscrezioni di Parpiglia - rottura definitiva con tronchetti proveraChiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno interrotto definitivamente la loro relazione: la rottura, ... assodigitale.it

Chiara Ferragni, il mistero sul suo viaggio “da sola”: che fine ha fatto Tronchetti Provera - Chiara Ferragni avvistata da sola in aereoporto: il viaggio accende nuovi interrogativi sulla sua vita privata con Tronchetti Provera. donnaglamour.it

Chiara Ferragni avvistata in aeroporto da sola, senza il compagno Giovanni Tronchetti Provera. È già crisi facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.