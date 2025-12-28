Stasera, domenica 28 dicembre 2025, alle 21:30 su Canale 5, torna “Chi vuol essere milionario?” con una nuova formula, “Il Torneo”. Questa edizione speciale introduce novità che aumentano l’incertezza e l’interesse del pubblico, mantenendo l’impostazione tradizionale del quiz. Di seguito, le anticipazioni sulla puntata di oggi, in un contesto di sobrietà e chiarezza, senza enfasi o sensazionalismi.

. Questa sera, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 28 dicembre

Leggi anche: Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 14 dicembre

Leggi anche: Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 21 dicembre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Chi vuole essere milionario – Il Torneo le anticipazioni del 21 dicembre.

Chi vuol essere milionario, trionfa Federico e Gerry Scotti show: "Si chiama cu*o". Poi la bordata a Maria De Filippi - Chi è Federico, il campione della terza puntata di Chi vuol essere milionario e quanto ha vinto: scopri cosa è successo ieri sera su Canale 5. libero.it