Chi sono i figli adottivi di Valeria Bruni Tedeschi Oumy e Noé
Oumy e Noé sono i figli adottivi di Valeria Bruni Tedeschi, attrice e regista italiana. La loro adozione rappresenta un importante aspetto della vita privata dell’artista, che ha condiviso pubblicamente il suo percorso familiare. Tra i legami più noti di Valeria Bruni Tedeschi figura anche quello con l’attore Louis Garrel, con cui ha avuto una relazione significativa nel corso degli anni.
Tra gli amori più celebri di Valeria Bruni Tedeschi passati sotto il vaglio delle luci dei riflettori e del mondo del gossip c’è quello con Louis Garrel. L’attrice ha conosciuto il fidanzato, orgoglio del cinema francese nel 2007, sul set di Actrices e da lì è scoppiata la passione. Quando la notizia della frequentazione con l’attore e regista è diventata ufficiale, c’è stato un grande scalpore legato alla differenza di età fra i due: al tempo lei aveva 47 anni mentre lui 29. Nonostante quasi vent’anni di differenza, due erano molto legati, complici virgola e Uniti per questo motivo hanno deciso di allargare la famiglia facendo entrare nelle loro vite, nel 2009, la piccola Oumy, bimba di origini senegalesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
