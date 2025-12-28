Chi sono gli ex famosi di Laura Chiatti | da Silvio Muccino a Francesco Arca

Tra i nomi noti che hanno segnato il passato sentimentale di Laura Chiatti figurano diversi attori e personaggi pubblici del panorama italiano. Tra questi, Silvio Muccino e Francesco Arca sono stati legati alla sua vita in periodi distinti. Oggi, Laura Chiatti è felicemente sposata con Marco Bocci, ma la sua storia sentimentale include vari incontri con figure di rilievo nel mondo dello spettacolo.

Felicemente sposata con Marco Bocci, nel passato sentimentale di Laura Chiatti ci sono altri volti noti del mondo dello spettacolo con i quali ha vissuto relazioni importanti. Oggi l'attrice insieme al collega e marito sarà tra gli ospiti di Domenica In, a partire dalle 14:00 su Raiuno. La protagonista di Ho Voglia Di Te sul finire degli anni Novanta – inizio Duemila era legata al suo storico fidanzato, un ragazzo di nome Luca, fino a quando nel 2007 sul set dello spot Vodafone incontra Silvio Muccino. Tra i due si crea un feeling speciale giorno dopo giorno, mentre l'amore per Luca comincia a sfiorire e prende una decisione importante scegliendo di concludere la storia.

