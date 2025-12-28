Chi l’ha accoltellato Aggressione shock a Bruno 18 anni | fermate 4 persone chi sono

Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025, a Napoli, Bruno Petrone, 18 anni, è stato vittima di un’aggressione con arma da taglio. Sono state fermate quattro persone, tutte minorenni, coinvolte nell’episodio. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta approfondendo il contesto e le motivazioni dell’accaduto.

Sono tutti minorenni i ragazzi coinvolti nella brutale aggressione ai danni del calciatore diciottenne Bruno Petrone, accoltellato a Napoli nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025. Per quattro di loro è scattato il fermo, mentre un quinto è stato denunciato in stato di libertà. Il giovane atleta, originario di Fondi, nel Lazio, si era trasferito a Napoli dopo un ingaggio sportivo. L’aggressione è avvenuta in strada e ha lasciato il calciatore in condizioni gravissime, colpito da due coltellate che hanno reso necessario un intervento chirurgico d’urgenza. Nelle ore successive al fatto, due dei presunti responsabili si sono costituiti spontaneamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Chi l’ha accoltellato”. Aggressione shock a Bruno, 18 anni: fermate 4 persone, chi sono Leggi anche: Chi è Bruno Petrone, il calciatore accoltellato a Chiaia: si sono costituiti un 15enne e un 17enne Leggi anche: La mamma di Bruno Petrone, il calciatore di 18 anni accoltellato a Napoli. «Mi ha chiesto se potrà tornare a giocare» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Napoli, accoltellato il giovane calciatore 18enne Bruno Petrone. L’aggressione è avvenuta intorno all’una di notte tra venerdì e sabato. Bruno si trovava fermo su uno scooter, seduto con le spalle rivolte allo sterzo, mentre parlava con un amico. In pochi istan - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.