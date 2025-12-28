Chi è Roger Vadim primo marito di Brigitte Bardot | Per lui tentò il suicidio

Roger Vadim, regista e primo marito di Brigitte Bardot, rappresenta una figura importante nel cinema francese degli anni '50 e '60. La loro relazione, caratterizzata da grande intimità e influenze artistiche, è stata segnata anche da momenti difficili, come il tentato suicidio di Bardot. Vadim è ricordato non solo per il suo ruolo nel cinema, ma anche per il suo legame con una delle icone più celebri del passato.

Brigitte Bardot ha avuto diversi compagni e mariti, ma i più famosi ex includono il primo marito e regista Roger Vadim, l’attore Jacques Charrier, e il miliardario e playboy Gunter Sachs, che è stato anche il suo terzo marito, famoso per aver commissionato un ritratto della diva ad Andy Warhol. Roger Vadim Plemiannikov aveva solo 21 anni ma era già considerato tra i migliori registi emergenti del periodo quando incontrò per la prima volta Brigitte Bardot, che ai tempi era appena 15enne. A dispetto della differenza anagrafica, i due iniziano a frequentarsi convinti di aver trovato, reciprocamente, l’amore di una vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

#21Dicembre 1952 Si sposano gli attori attori francesi Brigitte Bardot e Roger Vadim. Si erano conosciuti due anni prima quando Vadim convocò la ragazza per un provino dopo averla vista sulla copertina di un giornale. #storia #cinema x.com