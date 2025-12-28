Chi è Mohammad Hannoun l’architetto di Genova accusato di aver finanziato Hamas

Ha 63 anni, vive a Genova da quattro decenni e ha sempre negato con forza di sostenere il terrorismo. Eppure Mohammad Hannoun è finito in carcere ieri mattina insieme ad altre otto persone, accusato dalla Procura Nazionale Antimafia di essere un dirigente di Hamas e di aver fatto arrivare sette milioni di euro all’organizzazione armata palestinese. Hannoun è originario della Palestina ma ha la cittadinanza giordana. Laureato in architettura, non ha mai esercitato questa professione. Nel 1994 ha fondato l’ Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese, un’organizzazione che secondo lui serviva a raccogliere aiuti per orfani e famiglie bisognose nei territori palestinesi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

