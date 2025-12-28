Chi è Mohammad Hannoun accusato di aver finanziato Hamas dall’Italia

Nove persone sono state arrestate ieri in Italia con l’accusa di aver finanziato Hamas con sette milioni di euro. I provvedimenti cautelari sono stati emessi nell’ambito una indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Oltre alle misure cautelari per i nove indagati, i provvedimenti hanno riguardato anche tre associazioni. Il capo dell’organizzazione sarebbe Mohammed Mahmoud Ahmad Hannoun, 63 anni, di fatto legale rappresentante e amministratore delle tre associazioni coinvolte, la Benefica di Solidarietà col Popolo Palestinese, La Cupola d’Oro e La Palma. L’uomo è stato fermato a Genova dove vive a Bolzaneto, periferia Nord occidentale della città e che al momento dell’arresto ha chiesto se sarebbe stato consegnato ad Israele. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

