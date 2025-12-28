Chi è Mohammad Hannoun accusato di aver finanziato Hamas dall’Italia
Nove persone sono state arrestate ieri in Italia con l’accusa di aver finanziato Hamas con sette milioni di euro. I provvedimenti cautelari sono stati emessi nell’ambito una indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Oltre alle misure cautelari per i nove indagati, i provvedimenti hanno riguardato anche tre associazioni. Il capo dell’organizzazione sarebbe Mohammed Mahmoud Ahmad Hannoun, 63 anni, di fatto legale rappresentante e amministratore delle tre associazioni coinvolte, la Benefica di Solidarietà col Popolo Palestinese, La Cupola d’Oro e La Palma. L’uomo è stato fermato a Genova dove vive a Bolzaneto, periferia Nord occidentale della città e che al momento dell’arresto ha chiesto se sarebbe stato consegnato ad Israele. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Chi è Mohammad Hannoun, l’architetto di Genova accusato di aver finanziato Hamas
Leggi anche: Dalla black list Usa al foglio di via da Milano: chi è Mohammad Hannoun, accusato di raccogliere fondi per Hamas dall’Italia
Chi è Mohammad Hannoun da Genova all' arresto per i fondi ad Hamas; Chi è Mohammad Hannoun l’architetto di Genova accusato di aver finanziato Hamas; Dalle piazze al carcere per terrorismo | chi è l' architetto Mohammad Hannoun; Inchiesta sui finanziamenti ad Hamas chi è Raed Al Salahat | i doni dei fedeli i legami col ‘boss’ europeo il ruolo chiave in moschea.
Chi è Mohammad Hannoun, accusato di aver finanziato Hamas - Ha 64 anni e vive in Italia dal 1983: due anni fa gli Stati Uniti avevano già bloccato i conti della sua associazione ... ilpost.it
Mohammad Hannoun, chi è il finanziatore di Hamas arrestato in Italia VIDEO - Nove persone sono state arrestate con l'accusa di aver finanziato Hamas con oltre sette milioni di euro. ilgazzettino.it
Chi è Mohammad Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia arrestato per i fondi ad Hamas - E' stato coccolato da Laura Boldrini, Alessandro Di Battista e Ghali l'architetto Mohammad Hannoun, arrestato oggi perché "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas'. startmag.it
Ci sono stati comizi e conferenze con politici di sinistra e Mohammad Hannoun, presidente della onlus Abspp (Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese), arrestato ieri su richiesta della Procura di Genova. C’è una manifestazione con Fran - facebook.com facebook
È stato coccolato da Laura Boldrini, Alessandro Di Battista e Ghali l'architetto Mohammad Hannoun, arrestato oggi perché "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas'. Tutti i dettagli. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.