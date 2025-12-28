Chi è Beatrice Bocci moglie di Alessandro Greco | carriera famiglia e la scelta del voto di castità
Beatrice Bocci, ex Miss Toscana, è nota anche come moglie del conduttore Rai Alessandro Greco. La loro relazione si caratterizza per un forte legame di fede e valori condivisi. La coppia ha scelto di vivere con attenzione la propria vita familiare, incluso il voto di castità, riflettendo un percorso di impegno personale e spirituale.
