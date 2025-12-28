Checco Zalone inarrestabile Buen Camino sfonda il tetto di 20 milioni di euro incassati dopo 3 giorni in sala

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al terzo giorno di programmazione il film con Zalone supera i 6 milioni di incasso e porta in sala più di 750mila spettatori. Distante ormai Avatar, poco sopra i 13 milioni di incasso complessivi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

