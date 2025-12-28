Checco Zalone fa rinascere la commedia all' Italiana

Checco Zalone ha contribuito a rivitalizzare la commedia all'italiana, confermando la sua popolarità tra il pubblico. Il suo approccio sobrio e autentico permette di apprezzare il valore di produzioni che riflettono aspetti della cultura italiana, senza eccessi o sensazionalismi. Questa tendenza si inserisce in un contesto in cui il cinema italiano cerca di riconquistare il suo posto, mantenendo un equilibrio tra divertimento e attenzione alla qualità narrativa.

Il successo dell'ultimo film di Checco Zalone non stupisce. Il segreto di certi film lo descrisse tempo fa in una intervista Enrico Vanzina parlando del film Vacanze di Natale (1983): «Le ragioni del successo – spiega Vanzina – sono diverse. Ma una è più precisa delle altre: il tempo ha battuto l’ideologia. Mi spiego meglio. Esisteva un certo tipo di mondo, e anche di cinema, che pretendeva di spiegare la realtà senza guardarla. Aveva un impianto ideologico e non si è reso conto di quello che invece gli stava accadendo intorno. Con quel film noi abbiamo raccontano un pezzo di Paese che avevamo di fronte e che nessuno guardava, un po’ schifato». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

