Checco Zalone, artista noto per il suo stile unico e il successo dei suoi film, suscita opinioni diversificate tra colleghi e critici. Tra i commenti più discussi ci sono quelli di De Sica, Banfi e Neri Parenti, che riflettono aspetti differenti del suo modo di intrattenere. Con l’uscita di «Buen Camino», Zalone continua a essere al centro di un confronto che coinvolge sia il pubblico che l’ambiente cinematografico.

Checco Zalone è appena arrivato in sala con il suo nuovo film, Buen Camino, e ancora una volta ha acceso il dibattito tra pubblico e critica. In attesa di capire fino a dove arriveranno gli incassi, abbiamo raccolto le dichiarazioni di alcuni tra i principali comici italiani e registi della commedia – da Christian De Sica a Lino Banfi, da Neri Parenti a Enrico Vanzina – che hanato Zalone, il suo stile e il successo del film. Christian De Sica: “Si ride con il demonio, non con san Francesco”. Christian De Sica in abito da conte in Gigolò per caso, fonte: Prime Video Christian De Sica non ha dubbi su cosa andare a vedere durante le feste e in un’intervista a Repubblica, dichiara: “Le feste in sala? Vado a vedere Checco Zalone. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Checco Zalone, cosa pensano davvero De Sica, Banfi e Neri Parenti del suo successo record

Leggi anche: Chi sono Brando e Maria Rosa De Sica, i figli di Christian De Sica e cosa fanno nella vita?

Leggi anche: Buen Camino | Esordio record per Checco Zalone nel giorno di Natale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Checco Zalone: «Nel film Buen Camino riscopro mia figlia. Valsecchi? Capisco che possa essere risentito. Con la mia ex siamo in buoni rapporti. A Virginia Raffaele ho detto no»; Buen Camino è il film che sancisce la normalizzazione di Checco Zalone; Buen Camino, la recensione del film: Checco Zalone tra padri, figlie e satira; Fermi tutti, è uscito un nuovo pezzo di Checco Zalone.

Checco Zalone: «Con Mariangela ci siamo lasciati, ma non ci eravamo mai sposati. Se sto Virginia Raffaele? Ci ridiamo su, non la vedevo dai tempi del Covid» - È la storia di «un papà che segue la figlia lungo il cammino di Santiago» ... vanityfair.it