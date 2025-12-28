Che Tempo Che Fa perché non va in onda oggi 28 dicembre e quando torna

La domenica sera sul Nove cambia volto per qualche settimana. Dopo un inizio di stagione da record, il talk show più amato della domenica si prende una meritata pausa. L’ultima puntata del 2025, chiusa in bellezza con l’emozionante intervista a Roberto Benigni, ha segnato il giro di boa di un’annata eccezionale, ma stasera 28 dicembre le luci dello studio di Che Tempo Che Fa rimarranno spente, perché Fazio Fazio e la sua squadra di fiducia, da Luciana Littizzetto a Filippa Lagerbäck, salutano i telespettatori per ricaricare le pile in vista di un 2026 che si preannuncia già ricchissimo di eventi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Che Tempo Che Fa, perché non va in onda oggi 28 dicembre e quando torna Leggi anche: “Che Tempo Che Fa” non va in onda stasera, domenica 28 dicembre 2025: perchè? Il motivo e quando torna in tv Leggi anche: Uomini e Donne non va in onda oggi, 8 dicembre 2025: ecco perché e quando torna il programma La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Che tempo che fa non va più in onda sul Nove, l'annuncio di Fabio Fazio. Che cosa c'è dietro lo stop prolungato - Da oggi, domenica 28 dicembre 2025, Che tempo che fa non va più in onda sul Nove per alcune settimane. affaritaliani.it

Che Tempo che fa, puntata speciale annunciata Fabio Fazio - Quando va in onda (e come sono andati gli ascolti tv in stagione, i trend) - Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto celebrerà una puntata speciale ricca di commozione e ricordi ... affaritaliani.it

”Ornella senza fine”, lo speciale di “Che tempo che fa” in onda il 18 gennaio - Si intitola “Ornella senza fine” ed è lo speciale con cui “Che tempo che fa” ricorderà la straordinaria Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso 21 novembre all’età di 91 anni. sorrisi.com

Il commento di fr. Marco D'Emilio al Vangelo di domenica 28 dicembre

"Ho dovuto superare i pregiudizi di quel tempo, perché nel 1985 chi soffriva di calvizie tendeva a mascherarla. Oggi radersi è una cosa normale, oggi ci sono tantissime persone che sono calve per scelta o rasate per scelta, allora no. Quando entravo in un loc - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.