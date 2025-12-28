Che cos’è la febbre gialla

La febbre gialla è una malattia virale trasmessa dalle zanzare, caratterizzata da sintomi come febbre, ittero e malessere generale. La sua storia risale al XVII secolo, quando i primi riferimenti documentarono epidemie nelle Antille, descrivendo effetti come cefalea intensa e pelle ingiallita. Oggi, grazie a vaccini e misure di prevenzione, è possibile controllare e ridurre il rischio di diffusione di questa malattia.

