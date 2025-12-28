Che cos’è la febbre gialla
La febbre gialla è una malattia virale trasmessa dalle zanzare, caratterizzata da sintomi come febbre, ittero e malessere generale. La sua storia risale al XVII secolo, quando i primi riferimenti documentarono epidemie nelle Antille, descrivendo effetti come cefalea intensa e pelle ingiallita. Oggi, grazie a vaccini e misure di prevenzione, è possibile controllare e ridurre il rischio di diffusione di questa malattia.
Era il 1635 quando un gesuita missionario francese, Raymond Breton, annotava in una cronaca l’esistenza di un’epidemia nelle Antille “che provoca forte cefalea e fa diventare più gialli di una mela”. Probabilmente è nato così il nome attribuito a uno dei virus che, soprattutto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, ha mietuto vittime nel continente sudamericano e in quello africano. La febbre gialla, veicolata tramite alcuni tipi particolari di zanzare, è oggi tutt’altro che debellata. In media, secondo l’Oms, si registrano ogni anno 200.000 contagi e oltre 30.000 vittime. Numeri che impongono una seria attenzione, specialmente per via della presenza di condizioni che potrebbero portare a un’ulteriore proliferazione della malattia. 🔗 Leggi su It.insideover.com
