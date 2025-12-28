Challenger 2026 | stagione reopening con novità Cesenatico entra nel calendario Italia protagonista tra indoor e terra battuta

Il circuito ATP Challenger 2026 torna con un calendario ricco di novità, tra cui l’ingresso di Cesenatico. La stagione si articolerà senza interruzioni, con appuntamenti ogni settimana fino a dicembre, e si svilupperà in blocchi in base a esigenze organizzative, logistiche e alle esigenze degli sponsor, mantenendo alti gli standard ATP. Italia protagonista tra indoor e terra battuta, confermando il ruolo centrale nel panorama tennistico internazionale.

Il circuito ATP Challenger si prepara a vivere un 2026 senza pause, con tornei previsti ogni settimana fino a dicembre e un calendario che, come da tradizione, verrà completato “a blocchi” nel corso dei mesi, seguendo esigenze organizzative, logistiche e – sempre più – legate a sponsor e garanzie richieste per ospitare eventi all’altezza degli standard ATP. La prima fotografia ufficiale del calendario (al momento estesa da gennaio a inizio aprile) racconta già diverse indicazioni interessanti: un avvio densissimo, nuove tappe in aree emergenti e, soprattutto, una novità italiana che spicca per collocazione e caratteristiche. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

