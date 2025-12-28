Cerveteri paura alle cascatelle del Castelletto | 2 giovani si smarriscono intervento dei vigili del fuoco

Cerveteri – Momenti di apprensione nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre nella zona del Castelletto, nei pressi delle cascatelle, dove due ragazzi hanno perso l’orientamento smarrendo la via del ritorno. L’allarme è scattato intorno alle ore 17, quando è stata segnalata la difficoltà dei giovani a rientrare. I vigili del fuoco di Cerveteri hanno immediatamente avviato le operazioni di ricerca, attivando le procedure previste per questo tipo di interventi. Le squadre hanno operato utilizzando le tecniche TAS, topografia applicata al soccorso, fondamentali per muoversi in aree naturali complesse e poco accessibili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Paura per un'abitazione a fuoco nella notte, intervento in forze dei vigili del fuoco Leggi anche: Fiumicino, paura per un incendio nella sauna di un hotel Hilton: l’intervento immediato dei vigili del fuoco La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cerveteri, paura alle cascatelle del Castelletto: 2 giovani si smarriscono, intervento dei vigili del fuoco; Paura alle cascatelle di Castelletto, due ragazzi ritrovati dopo ore di ricerche. Cerveteri, paura alle cascatelle del Castelletto: 2 giovani si smarriscono, intervento dei vigili del fuoco - Cerveteri, due ragazzi si smarriscono al Castelletto vicino alle cascatelle: ritrovati in serata dai vigili del fuoco con soccorso alpino. ilfaroonline.it

Franano le Cascatelle, si staccano enormi massi dalla parete. La zona è a rischio - CERVETERI – Smottamento nel percorso delle Cascatelle, un’area naturalistica tra le più apprezzate nel comprensorio e meta di turisti e residenti per lunghe passeggiate, specie nel week end. civonline.it

Trekking di una giornata a Cerveteri fra colline viola, archeologia e natura incontaminata - Se amate il trekking e siete alla ricerca di un itinerario mozzafiato a neanche un’ora da Roma mettete in programma, magari in uno dei prossimi weekend, un’escursione alle Cascatelle di Cerveteri, ... ilmessaggero.it

Il cordoglio dello sport e della politica per il 49enne di Cerveteri coinvolto in tanti progetti per le donne, le scuole e i disabili - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.