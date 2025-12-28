C' erano le avvisaglie legittimarlo un errore politico Picierno del Pd sferza la sinistra su Hannoun

L’arresto di Mohammad Hannoun e altri otto sospetti, collegati a Hamas, ha suscitato diverse reazioni politiche. Mentre alcuni esponenti del centrosinistra si sono espressi, altri, tra cui Schlein, Conte e Bonelli, hanno mantenuto un atteggiamento di silenzio. La vicenda solleva questioni sulla gestione politica e sulla legittimità delle decisioni adottate, evidenziando tensioni interne e riflessioni sul ruolo delle forze politiche in situazioni di emergenza.

Fa molto rumore il silenzio di Elly Schlein, di Giuseppe Conte, di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni dopo l'arresto di Mohammad Hannoun e degli altri 8 soggetti che, stando alle indagini condotte dagli apparati italiani, sarebbero parte di Hamas o comunque legati all'organizzazione terroristica. È un silenzio imbarazzato per tutte le volte che Hannoun ha rivendicato contatti con i partiti della sinistra parlamentare, per tutte le volte che i suoi esponenti si sono fatti fotografare mentre dal centrodestra si chiedeva di non legittimarne la presenza pubblica e politica. Anzi, chi lo chiedeva veniva tacciato di islamofobia, di razzismo e di qualunque altra cosa che avesse a che fare con questo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

