Durante i lavori di ristrutturazione di un bungalow del 1913 a Salt Lake City, una coppia ha rimosso uno strato di vernice, scoprendo un oggetto nascosto. Questa scoperta inattesa ha attirato l’attenzione, portando alla luce un anello celato nel passato dell’edificio. La vicenda, condivisa online, evidenzia come un semplice intervento fai da te possa svelare storie e segreti sepolti nel tempo.

Un lavoro fai da te di una coppia statunitense ha portato al ritrovamento di un oggetto misterioso. La storia arriva da Salt Lake City, nello stato dello Utah, dove due ragazzi hanno deciso di ristrutturare un bungalow costruito nel 1913. Come raccontato sui social da Abbey Gingras, protagonista della storia insieme al suo fidanzato, i lavori vanno avanti da oltre un anno e mezzo e uno dei compiti più faticosi è rimuovere le numerosi mani di vernice applicate da oltre un secolo su maniglie, placche e bocchette d'aria. L'obiettivo della coppia – che si è fatta carico dei lavori per risparmiare un po' di soldi – era quello di riportare i dettagli originali al loro antico splendore.

© Ilfattoquotidiano.it - “C’era un sacco di vernice sopra, ma quando siamo riusciti a toglierla abbiamo fatto una scoperta sconvolgente: avevano nascosto così un anello”: la storia è virale

