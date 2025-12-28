Cenone mortale a Campobasso | vittime madre e figlia 15enne ricoverato il padre È giallo sull’alimento killer

A Pietracatella, in provincia di Campobasso, si indaga su una tragedia avvenuta durante il cenone di Natale, che ha causato la morte di madre e figlia di 15 anni e il ricovero del padre. Restano ancora aperti i dubbi sull’origine di quanto accaduto, con l’ipotesi di un alimento contaminato. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si attendono aggiornamenti sulle cause di questa tragedia.

Si tinge di giallo la tragedia di Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove madre e figlia sono morte dopo il cenone di Natale. Anche il padre è stato ricoverato, mentre la figlia diciottenne non ha accusato alcun sintomo, non avendo partecipato alla cena sospetta. Secondo la prima pista investigativa un alimento consumato durante le festività natalizie avrebbe causato l’intossicazione e il successivo decesso della 51enne e della sedicenne morte al Cardarelli di Campobasso. Secondo il Quotidiano del Molise, già prima del ricovero di sabato sera, le due donne e l’uomo si erano recati per due volte al pronto soccorso nei giorni successivi alla vigilia di Natale ma erano stati sempre dimessi con la diagnosi di intossicazione alimentare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

