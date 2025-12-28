Cenone di Capodanno 2026 da Cannavacciuolo menù e prezzo a Villa Crespi

Il cenone di Capodanno 2026 a Villa Crespi, con menù firmato Cannavacciuolo, rappresenta un’occasione speciale per salutare l’anno che termina. Scopri i dettagli del menù e il prezzo dell’esperienza, in un ambiente raffinato e ricercato. Mentre il 2025 si avvia alla conclusione, questa proposta offre un modo elegante per trascorrere la notte di San Silvestro.

Manca poco all’ultimo giorno del 2025 e, mentre il conto alla rovescia verso il nuovo anno entra nella sua fase finale, molti italiani stanno organizzando il proprio Capodanno. In tanti festeggeranno in casa, ma c’è anche chi sceglierà di concedersi qualcosa di speciale, come una cena stellata. Tra le proposte più esclusive spicca quella di Antonino Cannavacciuolo, pronto ad accogliere il 2026 nella cornice raffinata di Villa Crespi, affacciata sul lago d’Orta. Lo chef campano, volto noto al grande pubblico anche per MasterChef, conferma il tradizionale appuntamento di San Silvestro nel ristorante tre stelle Michelin di Orta San Giulio, in provincia di Novara. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Quanto costa mangiare a Capodanno 2026 da Cannavacciuolo: il prezzo del menu del cenone a Villa Crespi Leggi anche: Un menu da sogno! Ma il prezzo… Antonino Cannavacciuolo, quanto costa il super cenone di Capodanno a Villa Crespi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Capodanno 2026 al ristorante: 75 menu e prezzi da 34 a 1400 euro; Capodanno a Villa Crespi: quanto costa il cenone da chef Cannavacciuolo; Quanto costa mangiare a Capodanno 2026 da Cannavacciuolo: il prezzo del menu del cenone a Villa Crespi; Quanto costa il menu di Capodanno 2026 nei ristoranti di Borghese. Quanto costa mangiare a Capodanno 2026 da Cannavacciuolo: il prezzo del menu del cenone a Villa Crespi - Antonino Cannavacciuolo festeggerà il Capodanno 2026 a Villa Crespi con un cenone esclusivo da 11 portate. fanpage.it

Capodanno 2026, prezzi e menù del cenone in ristoranti e chef stellati: dai 550 euro di Cannavacciuolo ai 1500 di Villa d'Este (e molti sono già sold out) - Capodanno, con l’approssimarsi del 31 dicembre cresce l’attesa per le proposte gastronomiche per il cenone dell'ultimo dell'anno nei migliori ristoranti d’Italia ... leggo.it

Menu di Capodanno 2026: le proposte dei ristoranti per il Cenone - Scopri i migliori menu dei ristoranti per il Capodanno 2026: cenoni gourmet, piatti regionali e proposte raffinate per San Silvestro. italiangourmet.it

Antonino Cannavacciuolo festeggerà il Capodanno 2026 a Villa Crespi con un cenone esclusivo da 11 portate. Un percorso gastronomico di alto livello, ma quanto costa mangiare a Capodanno da Cannavacciuolo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.