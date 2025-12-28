Ornella Vanoni e Beppe Vessicchio. Ma anche Eleonora Giorgi, David Lynch e Papa Francesco. Il 2025 sarà ricordato come l'anno di molti addii dolorosi. Da Hollywood all'Italia,. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Celebrità (italiane e non) morte nel 2025: da Eleonora Giorgi e Ornella Vanoni a Beppe Vessicchio e Giorgio Armani, gli addii più dolorosi

Leggi anche: Gli addii dolorosi. Martinelli, Salza e la Pisa che fu

Leggi anche: Scala, oggi la Prima senza Armani e Vanoni: le celebrità attese

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tra le celebrità italiane ci sono Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, insieme da 17 anni, con quest’ultima che sembra aver ritrovato l’amore con Stefano Russo - facebook.com facebook