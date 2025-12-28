FULIGNATI 6.5 – Un’uscita a vuoto poteva costare cara e sul gol di Raimondo si poteva forse fare qualcosa di più, nel finale però è provvidenziale sul tiro a botta sicura di Barcella da distanza ravvicinata. TOSTO 6.5 – Debutto ufficiale in questa stagione con attenzione e applicazione difensiva, nonostante giochi fuori posizione, un po’ impreciso in fase di appoggio. CURTO 5.5 – Rischia molto in un paio di circostanze. GUARINO 6.5 – Inizia con un paio di errori di posizionamento e di lettura, poi cresce alla distanza e si rende protagonista anche di buone chiusure, soprattutto nel togliere la profondità agli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ceesay e Moruzzi 'solidi'. Ilie e Yepes altalenanti

