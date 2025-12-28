Cecilia Fumasoni è donna dell’anno

Una donna che, con discrezione e senza clamore, ha saputo restituire bellezza ai prati, dignità al lavoro agricolo e nuova ispirazione a luoghi che rischiavano l’abbandono. Una donna che "con stivali ben piantati nella terra e lo sguardo rivolto al futuro rappresenta un esempio autentico di forza, passione e ironia. La sua quotidianità fatta di campi, stalle e trattori racconta una modernità diversa, fondata sul rispetto della natura, sulla fatica consapevole e sull’amore per il proprio lavoro". È Cecilia Fumasoni, 34 anni, la " Donna dell’Anno " 2025 di Albosaggia. Il premio le è stato consegnato dal sindaco Graziano Murada e dalla presidente della Fondazione Albosaggia Ornella Forza, alla presenza di cittadini, amministratori e rappresentanti del territorio in una cerimonia che si è tenuta in sala consiliare l’antivigilia di Natale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

