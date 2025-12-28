Il giornalista Niccolò Ceccarini ha commentato il mercato dell’Inter, evidenziando come la società abbia focalizzato l’attenzione su due giovani talenti. In un contesto di calciomercato, le scelte strategiche dell’Inter si concentrano su giocatori promettenti con potenzialità di crescita, in linea con le esigenze della squadra. Questa attenzione potrebbe influenzare le prossime mosse dei nerazzurri nella sessione di mercato.

Inter News 24 Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato dell’Inter, indicando che gli occhi dei nerazzurri sono puntati su due talenti. Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW ha parlato del calciomercato dell’Inter, facendo il punto su due nomi importanti seguiti dai nerazzurri. Vediamo quali sono. I CALCIATORI NEL MIRINO – « L’Inter è sempre alla ricerca di un centrale difensivo anche di prospettiva. E se Ordóñez del Club Brugge è un nome molto caldo, i riflettori negli ultimi tempi si sono accesi anche su Branimir Mlacic. Il classe 2007 dell’Hajduk Spalato è considerato un potenziale crack, bravo tecnicamente e già forte dal punto di vista fisico soprattutto se si pensa alla sua età » LA CONCORRENZA – « I contatti con il club croato vanno avanti da qualche settimana e l’Inter presto potrebbe valutare di affondare il colpo, visto che la concorrenza non manca. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ceccarini sul mercato interista: «Occhi puntati su questi due talenti»

