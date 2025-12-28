C' è un gheppio ferito in autostrada | lo salva la Polizia
Durante un pattugliamento sull'autostrada A35, gli agenti della Polizia Stradale di Montichiari hanno notato un movimento insolito in una piazzola di sosta. L'osservazione ha portato all'intervento per soccorrere un gheppio ferito, dimostrando l'attenzione e la prontezza delle forze dell'ordine nel gestire situazioni di emergenza anche di natura animale.
Intercettare movimenti e comportamenti sospetti è uno dei compiti della Polizia Stradale. Ma il movimento notato in corrispondenza di una piazzola di sosta dagli agenti del Distaccamento di Montichiari, di pattuglia sull'autostrada A35, non proveniva né da un automobilista, né da un oggetto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Usa, cane si aggira in autostrada: la polizia interviene e lo salva
Leggi anche: Arezzo, cane smarrito e impaurito recuperato in autostrada: la Polizia lo salva con un panino
Salvato dalle grinfie della gatta…messo in sicurezza, speriamo se la cavi, a parte penne e piume perse non sembra ferito…capinera o mi sbaglio - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.