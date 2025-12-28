C' è un gheppio ferito in autostrada | lo salva la Polizia

Durante un pattugliamento sull'autostrada A35, gli agenti della Polizia Stradale di Montichiari hanno notato un movimento insolito in una piazzola di sosta. L'osservazione ha portato all'intervento per soccorrere un gheppio ferito, dimostrando l'attenzione e la prontezza delle forze dell'ordine nel gestire situazioni di emergenza anche di natura animale.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.