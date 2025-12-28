C’è un borgo in Abruzzo dove non si esce la sera per colpa dei lupi

C’è un paese in Abruzzo, Rocca San Giovanni, dove gli abitanti hanno modificato le proprie abitudini. Per colpa, ricostruisce oggi Repubblica, della presenza massiccia dei lupi in zona. La situazione sta diventando talmente complicata che il sindaco del paese nel basso Chietino ha scritto al prefetto, al presidente della Provincia, all’Azienda sanitaria e alla polizia provinciale, segnalando «la grave e crescente presenza di branchi di lupi nel territorio e gli avvistamenti». Diverse «le segnalazioni da parte di cittadini, agricoltori e visitatori di esemplari che si spingono con preoccupante frequenza nelle immediate vicinanze delle abitazioni, con potenziali rischi per l’incolumità pubblica, la sicurezza degli animali domestici e l’equilibrio delle attività rurali». 🔗 Leggi su Open.online

