CdS – Bologna primo colpo dal mercato | arriva Freytes dal Fluminense

Il Bologna si prepara a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con un nuovo acquisto proveniente dal Brasile. Secondo diverse fonti, Juan Pablo Freytes dal Fluminense sarebbe ormai in fase di definizione, con le trattative già in stato avanzato. La società, supportata dal parere di tecnici e dirigenti, attende l’apertura del mercato di gennaio per ufficializzare l’ingaggio. Un intervento che potrebbe contribuire alla crescita della squadra.

2025-12-28 11:28:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: BOLOGNA – Juan Pablo Freytes è a un passo dal Bologna, ma c’è addirittura chi sotto sotto fa sapere che il responsabile dell’area tecnica Sartori e il ds Di Vaio lo avrebbero già chiuso, avendo ricevuto la benedizione anche da parte dell’ad Fenucci, e che a questo punto starebbero aspettando solo l’apertura del mercato nei primi giorni di gennaio per ufficializzarlo. Al di là di ciò, almeno da quello che trapela i capi rossoblù hanno già l’accordo con il calciatore sia per quanto riguarda la durata del contratto che i numeri dell’ingaggio e che ora come ora mancherebbero da definire solo alcuni dettagli tra le due società relativi ai bonus (la cifra di cessione sarebbe sugli 8 milioni di euro), che tuttavia non creerebbero particolari ansie a quelli del Bologna, che si sentono forti avendo (appunto) il sì dell’argentino, estremamente felice di poter sbarcare nel campionato italiano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

