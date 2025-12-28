Cavalcaferrovia di San Bonifacio nel 2026 parte l' intervento di ripristino | durerà 70 giorni
Si è svolta nel pomeriggio del 19 dicembre, presso la Sala civica Barbarani di San Bonifacio, la presentazione del progetto dei lavori di messa in sicurezza e ripristino del cavalcaferrovia di circonvallazione verso Monteforte, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio. 🔗 Leggi su Veronasera.it
