Catania tra misteri e leggende by night

Il 5 gennaio, scopri Catania al calar della sera con una passeggiata tra storie misteriose e leggende antiche. Esploreremo anche una cripta sotterranea nascosta, rivelando i segreti che la città custodisce da secoli. Un'occasione per conoscere i luoghi più affascinanti di Catania in un percorso tranquillo e informativo, ideale per chi desidera approfondire la storia e le tradizioni locali.

Lunedi' 5 gennaio passeggiata Catania tra misteri, leggende e una cripta sotterranea nascosta di Catania. Inizieremo dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderemo giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Catania tra misteri e leggende by night Leggi anche: Catania tra misteri e leggende by night Leggi anche: Catania tra misteri e leggende by night La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Catania tra misteri e leggende by night - Lunedi' 5 gennaio passeggiata Catania tra misteri, leggende e una cripta sotterranea nascosta di Catania. cataniatoday.it IL COLPO DEL SECOLO TEAM: I LADRI DI BANCOMAT PER INFO E PRENOTAZIONI CHIAMA IL NUMERO 3534044059 O VISITA IL SITO: www.scappamu.it SCAPPAMU l' escape room con temi mai visti in Sicilia #escaperoomcatania #escapero - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.