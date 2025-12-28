Catania smascherato un truffatore seriale | guadagni illeciti fino a 20mila euro a settimana

La Polizia di Catania ha smascherato un uomo di 64 anni, responsabile di numerose frodi assicurative. Attraverso un sistema organizzato, il truffatore seriale avrebbe ottenuto guadagni illeciti fino a 20.000 euro a settimana. L’indagine ha portato alla sua identificazione e denuncia, evidenziando un’attività criminale ben strutturata e dannosa per il sistema assicurativo e i cittadini.

Denunciato un 64enne: guadagni illeciti fino a 20.000 euro a settimana. La Polizia di Stato di Catania ha identificato e denunciato un truffatore seriale specializzato in frodi assicurative, capace di costruire un sistema ben organizzato che gli garantiva ingenti profitti illegali, stimati in circa 20.000 euro ogni settimana. L'uomo, 64 anni, residente nella provincia di Caserta e già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, aveva messo a punto una strategia studiata nei minimi particolari per raggirare ignari automobilisti. La denuncia partita da una cittadina catanese.

Catania, false assicurazioni: truffatore seriale scoperto dalla polizia - CATANIA – La polizia ha scoperto e denunciato un truffatore seriale, specializzato in truffe assicurative. livesicilia.it

Polizze fantasma a Catania, scoperto un truffatore seriale delle assicurazioni - Un finto assicuratore, capace di incassare migliaia di euro ogni settimana con polizze inesistenti. msn.com

