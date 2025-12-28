Catalogna | nuovo modello di finanziamento con grandi benefici

I negoziatori di ERC, PSC e del Ministero delle Finanze stanno definendo un nuovo modello di finanziamento per le comunità autonome. Il sistema sarà omologabile, ma garantirà i maggiori vantaggi alla Catalogna. Tra le novità principali, la riscossione dell’IVA delle PMI sarà calcolata in base alla sede legale delle aziende e non più al consumo locale, portando alla Catalogna circa 1,4 miliardi di euro in più all’anno, seguita da Madrid con 500 milioni. Lo Stato metterà 20 miliardi extra per evitare perdite ad altre comunità, mentre altre misure riguarderanno la gestione dell’IRPEF, le competenze non omogenee (come Mossos d’Esquadra e carceri) e un consorzio di investimenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

