Il caso che sta scuotendo il mondo dello spettacolo italiano trova un nuovo protagonista. Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno, ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare la sua versione dei fatti in un’intervista. Le sue dichiarazioni arrivano dopo settimane di clamore mediatico innescato dalle puntate di Falsissimo, il format YouTube di Fabrizio Corona, che ha raggiunto oltre 8 milioni di visualizzazioni rivelando presunte conversazioni private tra il conduttore Alfonso Signorini e il giovane modello. Piscopo non ha usato giri di parole: “ Sono stato io a consegnare a Fabrizio Corona alcune chat tra Medugno e il direttore di Chi, ritenendo, forse ingenuamente, che fossero utilizzate con correttezza “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Caso Signorini, parla il contatto segreto: “Ho consegnato io le prove a Corona, ma la verità è diversa”

