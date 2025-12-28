Cashero | La serie Netflix del momento dove i superpoteri si pagano letteralmente

Cashero è la nuova serie Netflix che mette in discussione il mondo dei superpoteri, introducendo un universo in cui le abilità straordinarie hanno un costo reale. Con una narrazione originale e sobria, la serie offre una prospettiva diversa sui supereroi, lontana dagli stereotipi tradizionali. Un titolo da seguire per chi cerca una storia avvincente e riflessiva nel panorama delle produzioni attuali.

Il fascino dei superpoteri non tramonta mai, ma ogni tanto arriva un titolo capace di scardinare completamente i cliché del genere. È il caso di Cashero, la nuova serie originale Netflix che ha scalato rapidamente le classifiche globali (raggiungendo la Top 10 di FlixPatrol) grazie a una premessa tanto assurda quanto geniale: il potere ha un prezzo letterale. Di cosa parla Cashero? Il superpotere "costoso" di Kang Sang-ung. Al centro della narrazione troviamo Kang Sang-ung, interpretato dalla stella dei 2PM Lee Jun-ho. Sang-ung non è il classico eroe alimentato da ideali astratti o radiazioni fortuite; la sua forza sovrumana e la sua resilienza dipendono direttamente dal denaro contante che ha in tasca.

