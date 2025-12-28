Case vicino al Senio il sindaco di Castel Bolognese | L’area abitata di via Casale andrebbe delocalizzata

Ravenna, 28 dicembre 2025 – L’argine di terra abbattuto la sera del 25 dicembre lungo il corso del Senio, decisa dal sindaco di Faenza Massimo Isola su richiesta dell’omologo di Castel Bolognese Luca Della Godenza, non è il solo muro che l’ultima emergenza meteo ha contribuito ad abbattere. La fuga dei cittadini dalle loro case nella notte di Natale è una sorta di punto di non ritorno, che sembra aver accelerato alcune decisioni prima poco pronosticabili. Sindaco Della Godenza, l’abbattimento di quell’argine segna un esordio di quella porzione di territorio quale area allagabile, è così? “È una soluzione messa a punto in un momento d’emergenza, che ritengo possa diventare strutturale, in futuro, davanti a nuovi episodi estremi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

