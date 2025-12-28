Cartolina di auguri da Locarno

Auguri di buone feste da Locarno, a nome di Massimo De Matteis. Questa cartolina, scattata dal nostro lettore, vuole condividere con voi un momento di serenità e tradizione. LeccePrima offre questa rubrica come un gesto di vicinanza e calore, sperando di contribuire a rendere le festività un’occasione speciale per tutti.

