Cartolina di auguri da Locarno

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Auguri di buone feste da Locarno, a nome di Massimo De Matteis. Questa cartolina, scattata dal nostro lettore, vuole condividere con voi un momento di serenità e tradizione. LeccePrima offre questa rubrica come un gesto di vicinanza e calore, sperando di contribuire a rendere le festività un’occasione speciale per tutti.

Massimo De Matteis augura a tutti buone feste da Locarno.Lo scatto del nostro lettore.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

