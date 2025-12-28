Carrarese Solo un pari con il Mantova Ultimo match dell’anno senza sussulti
CARRARESE 0 MANTOVA 0 CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Calabrese (61’ Bouah), Oliana, Illanes; Zanon, Zuelli (79’ Rubino), Hasa, Cicconi (79’ Belloni); Sekulov (61’ Finotto), Distefano (67’ Melegoni); Abiuso. A disp. Fiorillo, Imperiale, Ruggeri, Parlanti, Bozhanaj, Arena. All. Calabro. MANTOVA (3-4-2-1): Festa; Castellini, Cella, Maggioni; Radaelli, Paoletti, Wieser (86’ Fedel), Fiori (58’ Bani); Falletti (58’ Artioli), Ruocco (86’ Marras); Mancuso (58’ Mensah). A disp. Andrenacci, Mullen, Pittino, Bragantini, Baraldi, Bellini, Marai. All. Modesto. Arbitro: Marcenaro di Genova; assistenti Garzelli e Grasso; quarto ufficiale Turrini; var Monaldi; avar Paganessi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
