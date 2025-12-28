Carmine Siano sindaco preso a sprangate | condizioni stazionarie domani sarà operato

Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato vittima di un’aggressione con sprangate e attualmente si trova in condizioni stazionarie presso l’ospedale di Salerno. Domani verrà sottoposto a un intervento chirurgico per le ferite riportate. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Il sindaco di Castiglione del Genovesi, aggredito a sprangate due sere fa, è ricoverato all'ospedale di Salerno: condizioni gravi ma stazionarie, domani verrà sottoposto a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Sindaco aggredito, stazionarie le condizioni di Carmine Siano Leggi anche: Aggressione Sindaco, condizioni stazionarie: domani nuova operazione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Castiglione del Genovesi, il sindaco Carmine Siano preso a bastonate da un uomo incappucciato; Sindaco preso a bastonate, grave in ospedale: l'ipotesi di una vendetta per il suo ruolo al Comune. Il fratello Pasquale: «L'ho trovato a terra ferito, non ha visto chi l'ha colpito»; Sindaco del Salernitano aggredito in strada da sconosciuto: fratture; Castiglione del Genovesi, agguato al sindaco Carmine Siano: preso a bastonate sotto casa, è grave. Carmine Siano, sindaco preso a sprangate: condizioni stazionarie, domani sarà operato - Il sindaco di Castiglione del Genovesi, aggredito a sprangate due sere fa, è ricoverato all'ospedale di Salerno: condizioni gravi ma stazionarie, domani ... fanpage.it

Castiglione del Genovesi, agguato al sindaco Carmine Siano: preso a bastonate sotto casa, è grave - Lo hanno atteso sotto casa, sapevano che il sindaco sarebbe uscito per presenziare a una manifestazione e lo hanno aggredito a bastonate lasciandolo esanime in un lago di sangue. ilmattino.it

Sindaco aggredito a bastonate nel Salernitano, è grave - Il 64enne è un ingegnere ed è il sindaco di Castiglione dei Genovesi, un piccolo comune di circa 1. ansa.it

Castiglione del Genovesi, come sta il sindaco Carmine Siano: domani sarà operato, le sue condizioni - facebook.com facebook

Sindaco aggredito, stazionarie le condizioni di Carmine Siano. Si indaga sulla sua attività politica x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.