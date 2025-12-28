Carlos Alcaraz, campione di tennis, si cimenta ora nel calcio a 5, dando vita a un evento speciale a Murcia. La partita ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi locali. Sabato 10 gennaio, Alcaraz affronterà Jannik Sinner a Seoul, in un match di esibizione che unisce due sport e due atleti di rilievo. Un’occasione per scoprire un lato inedito di questi protagonisti.

Carlos Alcaraz tornerà in campo sabato 10 gennaio, quando a Seoul (Corea del Sud) affronterà Jannik Sinner in un incontro di esibizione. Il testa a testa con il grande rivale in terra asiatica servirà per scaldare i motori in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Il numero 1 del mondo sta facendo parlare di sé soprattutto per la rottura con il tecnico Juan Carlos Ferrero e nelle ultime settimane, dopo i due eventi di esibizione negli USA, si era visto poco in pubblico. Il fuoriclasse spagnolo è riapparso in pubblico ed è stato accolto calorosamente al Palacio de los Deportes a Murcia, dove ha effettuato il calcio d’onore nella partita di calcio a 5 tra ElPozo e Barcellona (incontro terminato per 2-2 e che ha permesso ai murciani di laurearsi campioni d’inverno). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz apre una partita di calcio a 5: il boato a Murcia e il cammino verso Sinner

