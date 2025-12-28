Carboni Inter bivio decisivo | Rientro a gennaio restare con Chivu o ripartire altrove

Carboni Inter si trova di fronte a una decisione importante: rientrare a gennaio e valutare se restare con Chivu o cercare nuove opportunità altrove. Dopo l’esperienza negativa al Genoa, il giovane talento argentino torna a Milano, portando con sé opportunità e rischi legati al suo futuro nel club. La scelta influenzerà il suo percorso di crescita e il progetto nerazzurro.

Inter News 24 Carboni Inter, il talento argentino torna a Milano dopo il flop al Genoa: vantaggi e rischi di una permanenza in nerazzurro. Il prestito al Genoa doveva rappresentare il trampolino di lancio, invece si è trasformato in uno stop pesante. Valentin Carboni farà ritorno all’Inter nel mercato di gennaio e ora si apre una riflessione cruciale sul suo futuro immediato. A 20 anni, dopo l’infortunio patito al Olympique Marsiglia e i mesi difficili in Liguria, l’obiettivo è uno solo: ritrovare continuità e fiducia. Perché restare all’Inter. A Milano Carboni ritroverebbe Cristian Chivu, tecnico che lo conosce a fondo e che non ha mai avuto timori nel lanciare i giovani. 🔗 Leggi su Internews24.com

