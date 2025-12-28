Capri celebra Brigitte Bardot con una giornata dedicata a “Il disprezzo” di Jean-Luc Godard, in programma martedì 30 dicembre. Il film, girato anche sull’Isola Azzurra e con scene alla Casa di Malaparte, rappresenta un omaggio alla figura della star francese. L’evento offre l’opportunità di riscoprire un capolavoro del cinema francese, inserito nel contesto della manifestazione Capri, Hollywood.

Tempo di lettura: 2 minuti Capri, Hollywood rende omaggio a Brigitte Bardot annunciando una giornata speciale martedì 30 dicembre con al centro la proiezione de “Il disprezzo” (Le Mépris, 1963), capolavoro firmato da Jean-Luc Godard, girato anche sull’Isola Azzurra, con le iconiche riprese alla Casa di Malaparte. Il festival internazionale di cinema giunto alla trentesima edizione, organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, e con la partecipazione di Intesa Sanpaolo e Givova, aveva già dedicato il suo ventennale alla Bardot, la cui personalità e immagine di stile è rimasta nella storia dell’isola, Tra i film-manifesto della Nouvelle Vague, con un cast importante che comprende Michel Piccoli e Jack Palance, “ Il Disprezzo” racconta la crisi dell’amore ed ha contribuito a consacrare Bardot come musa del cinema mondiale sullo sfondo incantato di un isola che l’attrice francese ha molto amato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capri omaggia Brigitte Bardot con ‘Il Disprezzo’ di Godard

Leggi anche: Dall’audacia provocante in "E Dio creò la donna" alla profondità tormentata ne "Il Disprezzo": i ruoli iconici di Brigitte Bardot

Leggi anche: Dal bikini allo scollo “alla Bardot”, dalla Riviera al prêt-à-porter: così Brigitte Bardot ha cambiato per sempre la moda

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Capri omaggia Brigitte Bardot con 'Il Disprezzo' di Godard - Capri, Hollywood rende omaggio a Brigitte Bardot annunciando una giornata speciale martedì 30 dicembre con al centro la proiezione de "Il disprezzo" (Le Mépris, 1963), capolavoro firmato da Jean- ansa.it