Capodanno tra Genova e Cinque Terre treni straordinari

Per il Capodanno tra Genova e le Cinque Terre, Regione Liguria ha previsto un aumento dei treni sulla linea La Spezia-Genova dal 31 dicembre 2025 all’1 gennaio 2026. Sono stati prolungati alcuni collegamenti e riprogrammati altri servizi, offrendo così un’opzione più comoda per chi desidera celebrare la notte di Capodanno in questa zona.

In vista delle celebrazioni della notte di Capodanno, Regione Liguria ha disposto un potenziamento dell'offerta ferroviaria sulla linea La Spezia-Genova, tra il 31 dicembre 2025 e l'1 gennaio 2026, attraverso il prolungamento di alcune corse esistenti e la riprogrammazione di servizi.

