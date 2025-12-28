Capodanno sold out nei ristoranti più ‘caldi’
Il Capodanno nei ristoranti di Riccione viaggia verso il tutto esaurito. A pochi giorni dal 31 dicembre, le sale sono già in gran parte complete e le formule scelte puntano soprattutto sulla flessibilità, con menù alla carta e turnazioni per gestire la forte richiesta. C’è chi punterà esclusivamente sul classico cenone, lasciando agli ospiti la possibilità di correre in piazza per il brindisi di mezzanotte, e chi invece abbinerà l’aspetto culinario alla musica e all’intrattenimento, con formule che prevedono anche dj-set e divertimento ad oltranza fino a notte inoltrata. Cenone a base di pesce e show dinner all’Autentico, uno degli angoli più calienti del ’salotto’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Capodanno 2026, prezzi e menù del cenone in ristoranti e chef stellati: dai 550 euro di Cannavacciuolo ai 1500 di Villa d'Este (e molti sono già sold out)
Leggi anche: Menu del cenone di Capodanno nei ristoranti stellati torinesi: si spende da 167 a 450 euro
Capodanno sold out nei ristoranti più ‘caldi’; Capodanno sold out nel Fermano, ristoratori entusiasti. «E i prezzi sono pop»; Ristoranti verso il sold out per pranzi e cene natalizi; Cosa fare a Capodanno a Monza e dintorni.
Capodanno sold out nei ristoranti più «caldi» - Dalla tradizione Di Fino e Baldo allo show dinner proposto da Autentico ... msn.com
Capodanno 2026, prezzi e menù del cenone in ristoranti e chef stellati: dai 550 euro di Cannavacciuolo ai 1500 di Villa d'Este (e molti sono già sold out) - Capodanno, con l’approssimarsi del 31 dicembre cresce l’attesa per le proposte gastronomiche per il cenone dell'ultimo dell'anno nei migliori ristoranti d’Italia ... leggo.it
Capodanno sold out nel Fermano, ristoratori entusiasti. «E i prezzi sono pop» - FERMO Archiviato il pranzo di Natale, nelle cucine dei ristoranti inizia il fermento in vista del cenone di San Silvestro, che anche quest’anno fa registrare numeri importanti. msn.com
Panettones para Navidad desde Mi pastelería!
Capodanno, sold-out a Roma: un milione di turisti e business da 4 milioni di euro - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.