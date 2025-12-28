Capodanno sold out nei ristoranti più ‘caldi’

Il Capodanno nei ristoranti di Riccione viaggia verso il tutto esaurito. A pochi giorni dal 31 dicembre, le sale sono già in gran parte complete e le formule scelte puntano soprattutto sulla flessibilità, con menù alla carta e turnazioni per gestire la forte richiesta. C’è chi punterà esclusivamente sul classico cenone, lasciando agli ospiti la possibilità di correre in piazza per il brindisi di mezzanotte, e chi invece abbinerà l’aspetto culinario alla musica e all’intrattenimento, con formule che prevedono anche dj-set e divertimento ad oltranza fino a notte inoltrata. Cenone a base di pesce e show dinner all’Autentico, uno degli angoli più calienti del ’salotto’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

