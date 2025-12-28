capodanno in centro divieti e piazza blindata

La "macchina" del Capodannoa Perugia si è messa in moto e con essa arrivano i primi provvedimenti in centro storico. Intanto va ricordato che l’evento musicale partirà dalle 21 del 31 dicembre appunto e andrà avanti fino alle 1.45. Su richiesta della Questura di Perugia, è stata emessa l’ordinanza (n. 2514 datata 23 dicembre) che prevede alcuni provvedimenti specifici sulla sicurezza nell’area interessata dall’evento e nelle zone limitrofe. In particolare dalle ore 21 del 31 dicembre e fino alle 2 del mattino del giorno successivo è stato disposto prima di tutto il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di distributori automatici, agli esercenti il commercio su aree pubbliche (in base all’ex decreto legislativo 11498), nonché ai titolari di circoli privati (di cui al Dpr 235 del 4 aprile 2001) che operano, appunto, nella zona del centro storico, con particolare riferimento all’area compresa tra piazza Italia, corso Vannucci, via Baglioni, piazza Matteotti (compreso il Mercato Coperto se interessato dagli eventi), piazza Danti, piazza IV Novembre, via Calderini, via Fani, via Mazzini, via Danzetta, via Baldo, via Bonazzi, via Scura, via delle Streghe, via della Luna, via Boncambi, via dei Priori (primo tratto fino all’intersezione con via della Cupa), via della Gabbia, via del Forte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

