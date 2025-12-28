Capodanno ' De Curtis Comedy Show'

Il Capodanno 'De Curtis Comedy Show' offre un'esperienza raffinata per trascorrere la notte di fine anno. La cena, curata da Quaranta catering, si combina con la migliore comicità degli ultimi dieci anni, tra cabaret, giallo comico interattivo e musica live. La serata si conclude con giochi e premiazioni dopo mezzanotte, creando un ambiente elegante e divertente per accogliere il nuovo anno in compagnia.

Cena esclusiva creata da Quaranta catering e con il meglio della comicità degli ultimi 10 anni: cabaret, giallo comico interattivo, musica live, giochi e premiazioni dopo mezzanotte. Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 095-2163275 e 392-7987593. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Capodanno 'De Curtis Comedy Show' Leggi anche: bund up comedy show Leggi anche: Luca Ravenna porta la stand-up comedy al Carisport con il nuovo show "Flamingo" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cosa NON FARE a CAPODANNO con una PISTOLA A SALVE "Tanti auguri per il Natale e il Capodanno, auguri estensibili a tutto il ferragosto..." Antonio de Curtis in arte " Totò - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.