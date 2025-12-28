Capodanno con le Betoneghe DOC verso il tutto esaurito a Carmignano di Brenta

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina al tutto esaurito “Capodanno con le Betoneghe DOC”, lo spettacolo in programma martedì 31 dicembre alle ore 21.45 all’Auditorium Comunale di Carmignano di Brenta, pensato per accompagnare il pubblico verso il nuovo anno con ironia e intrattenimento.Protagoniste della serata saranno le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

