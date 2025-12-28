Capodanno con le Betoneghe DOC verso il tutto esaurito a Carmignano di Brenta
Si avvicina al tutto esaurito “Capodanno con le Betoneghe DOC”, lo spettacolo in programma martedì 31 dicembre alle ore 21.45 all’Auditorium Comunale di Carmignano di Brenta, pensato per accompagnare il pubblico verso il nuovo anno con ironia e intrattenimento.Protagoniste della serata saranno le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Palermo meta turistica anche in inverno, Natale promosso: hotel verso il tutto esaurito a Capodanno
Leggi anche: Capodanno da tutto esaurito sul Lago di Garda: le festività natalizie rilanciano il turismo fuori stagione
Capodanno con le “Betoneghe DOC” verso il tutto esaurito a Carmignano di Brenta - Si avvicina al tutto esaurito “Capodanno con le Betoneghe DOC”, lo spettacolo in programma martedì 31 dicembre alle ore 21. padovaoggi.it
Le “Betoneghe Doc” verso il sold-out a Capodanno, vedono già il 2026 roseo Si va verso il sold-out per "Capodanno con le Betoneghe" all'Auditorium Comunale di Carmignano di Brenta il 31 dicembre dalle ore 21.45, per vivere in allegria l'ultima serata dell'a - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.